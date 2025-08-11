ETV Bharat / business

ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - INCOME TAX RETURNS IN JUST RS 24

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ITR ਭਰੋ।

INCOME TAX RETURNS IN JUST RS 24
ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰੋ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CA ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Jio Finance ਐਪ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀਓ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋਡੀਊਲ ਟੈਕਸਬਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਕਸਬਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਟੈਕਸਬਡੀ ਨਾਮਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 80-ਸੀ ਅਤੇ 80-ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜੀਓ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਿਤੇਸ਼ ਸੇਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਭਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CA ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Jio Finance ਐਪ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੀਓ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋਡੀਊਲ ਟੈਕਸਬਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਕਸਬਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਨੇ ਟੈਕਸਬਡੀ ਨਾਮਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ। ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 80-ਸੀ ਅਤੇ 80-ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 24 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਜੀਓ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਜੀਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹਿਤੇਸ਼ ਸੇਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਲ ਭਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TAXBUDDY ITR FILING APPJIO FINANCE APPਆਮਦਨ ਟੈਕਸJIO FINANCE LAUNCHES TAX PLANNINGINCOME TAX RETURNS IN JUST RS 24

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.