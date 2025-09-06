ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
By IANS
Published : September 6, 2025 at 4:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ (ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ) ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹੇ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨੀਰ, ਨਮਕੀਨ, ਪਾਸਤਾ, ਜੈਲੀ, ਜੂਸ ਡਰਿੰਕ, ਭੁਜੀਆ ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਪੇਸਟਰੀ, ਕੇਕ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਖਾਦ
1800 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟਾਇਰਾਂ, ਟਿਊਬਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੋਨੀਆ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
12 ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ
ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।