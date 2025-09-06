ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ

ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ GST ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
Published : September 6, 2025 at 4:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਟਿਆਗੋ ਹੁਣ 75,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਿਗੋਰ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80,000 ਅਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪੈਕਟ ਐਸਯੂਵੀ ਪੰਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਕਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਰਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ SUV ਮਾਡਲਾਂ ਹੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਫਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਕਦਮ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- 1,200 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 1,500 ਸੀਸੀ (4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ) ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਏਗੀ।