ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ IPO ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਗ, LIC ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 4,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ।
Published : October 4, 2025 at 10:16 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ₹4,642 ਕਰੋੜ (₹4,642 ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਆਈਸੀ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ
ਕੁੱਲ 68 ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਐਂਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 21.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਐਂਕਰ ਬੁੱਕ ਦਾ 15% ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ, ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ, ਅਮਾਨਸਾ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼, ਨੋਮੁਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਘਰੇਲੂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ। 18 ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ 59 ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 50.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ, ਜੋ ਐਂਕਰ ਬੁੱਕ ਦਾ 36% ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਐਸਬੀਆਈ, ਕੋਟਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ, SME ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ₹3,655 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ₹28,313 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
IPO ਵੇਰਵੇ
ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ IPO 6 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹310 ਤੋਂ ₹326 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹14,996 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹15,512 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
IPO 475.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 265.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IFC) 35.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗਾ।
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਟਦਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਕਰ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (GMP) ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ₹30 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ₹13 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ IPO ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਗਾ।