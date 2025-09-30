ETV Bharat / business

ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ IPO, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ

ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ 15,512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 310-326 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

IPO to open on October 6, price range Rs 310-326 per share
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Tata Capital)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 30, 2025 at 10:54 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ₹15,512 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ੂ 2025 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ IPO ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹310-₹326 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

IPO ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ

IPO ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 475.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ 265.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟੀਅਰ-1 ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

IPO ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 'ਤੇ, ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 88.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IFC) ਕੋਲ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ IPO ਹੈ। ਪਿਛਲਾ, ਟਾਟਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

RBI ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ NBFC ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ IPO ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ

ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NBFC ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NBFC ਨਵੀਨਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ NPA ਵਿੱਚ ਕਮੀ, RBI ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ

ਟਾਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

