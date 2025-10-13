ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਚਮਕੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
Published : October 13, 2025 at 7:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY) ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 2024 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ₹1,50,000 ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹22,50,000 ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹69,27,578 ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹46,77,578 ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ EEE (ਛੋਟ-ਛੋਟ-ਛੋਟ) ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:-
- ₹1,50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹਨ।
- ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਿਟਰਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
- ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 22 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ "ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹250 (ਪਹਿਲਾਂ ₹1,000) ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ
ਜਦੋਂ SSY ਖਾਤਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਧੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।