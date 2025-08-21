ETV Bharat / business

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਫਟੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ - STOCK MARKET TODAY

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

STOCK MARKET TODAY
ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ (IANS)
Published : August 21, 2025 at 10:07 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ, ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। GIFT ਨਿਫਟੀ 25,100 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਲੈਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FII) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਡਾਓ ਜੋਨਸ 16 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸਡੈਕ 142 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੈਕਸਨ ਹੋਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 200 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਓ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵੀ 25 ਅੰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 1.5% ਵਧ ਕੇ $67 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਾ $30 ਵਧ ਕੇ $3,400 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 1.5% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ $38 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

FII ਅਤੇ DII ਰੁਖ਼
ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DII) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, FII ਨੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨ
ਇੰਡੀਆ ਸੀਮੈਂਟਸ ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 6.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ OFS ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 368 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਲੀਨ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲਾਕ ਡੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ
ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

