ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ, ਆਈਟੀ ਸਟਾਕ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
Published : September 22, 2025 at 2:12 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 0.34% ਡਿੱਗ ਕੇ 82,342.47 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਦਕਿ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ-50 0.29% ਡਿੱਗ ਕੇ 25,253.95 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਲਾਭ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ IT ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, HCL Technologies, TCS, Infosys ਵਰਗੇ ਆਈਟੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸਟਾਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲੰਿਗ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹10 ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 5 ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 'ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਤੀ' ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 18% ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 82,237.57 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 25,229 'ਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 387.73 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.47% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ 82,626.23 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 50 96.55 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 25,327.05 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਨ ਭਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।