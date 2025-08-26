ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 849 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 80,786 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 255 ਅੰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ 24,712 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 688 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 54,450 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 87.68/$ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਦੋਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 629 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ। ਐਨਐਸਈ ਦਾ ਨਿਫਟੀ 200 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ 30-ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 81,377.39 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 81,635.91 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 630 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 81,000 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 80,947 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਨਐਸਈ, ਨਿਫਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 24,899.50 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 24,967.75 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ 200 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,763 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ 2.56% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ 1.60% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ 1.80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ 1.10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਿਡਕੈਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ PEL ਸ਼ੇਅਰ 2.82%, ਭਾਰਤ ਫੋਰਜ ਸ਼ੇਅਰ 2.54%, ਐਮਕਿਊਰ ਸ਼ੇਅਰ 2.65%, ਮਜ਼ਗਾਓਂ ਡੌਕ ਸ਼ੇਅਰ 2.48% ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਲਕੈਪ ਵਿੱਚ, KITEX ਸ਼ੇਅਰ 4.99% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਸ਼ੇਅਰ 4.80% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।