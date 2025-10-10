ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 148 ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਿਫਟੀ 'ਚ 40 ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 82,320 ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 25,221 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਿਡ-ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
Published : October 10, 2025 at 2:48 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 148 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 82,320 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 40 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 25,221 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸਨੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਿਫਟੀ 25,215 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25,460 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ 25,113 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 24,982 ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ। ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ 0.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮਿਡ- ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਆਟੋ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਊਰਜਾ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਆਈਟੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤੂਆਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਰੀਅਲਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ, ਐਸਬੀਆਈ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟੀਸੀਐਸ, ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਵਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।