ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਤਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਫਟੀ 25,118 ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ 81,925 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ-ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਆਟੋ-ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਤਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ANI)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 15, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ 4.90 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.02% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,118.90 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 20.81 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.03% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 81,925.51 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

'ਹਫਤਾ ਰਹੇਗਾ ਦਿਲਚਸਪ'

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਬਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ।"

ਸੈਕਟਰਲ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ-ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ
NSE ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਫਟੀ 100 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 100 ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ 100 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • ਨਿਫਟੀ ਆਈਟੀ 0.63% ਡਿੱਗਿਆ
  • ਨਿਫਟੀ ਫਾਰਮਾ 0.83% ਡਿੱਗਿਆ
  • ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਵਿੱਚ 0.36% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
  • ਨਿਫਟੀ ਰਿਐਲਟੀ ਵਿੱਚ 0.51% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
  • ਨਿਫਟੀ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ 0.26% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
  • ਨਿਫਟੀ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ
  • ਨਿਫਟੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 0.05% ਵਧਿਆ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਖੀ ਸਿਧਾਰਥ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈੱਡ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੀਪੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ


ਨਿਫਟੀ 50 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ (ਐਟਰਨਲ), ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਲ ਗੁਰਜਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। 25,200 ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਏ ਹਾਲ'


ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਇੰਡੈਕਸ 0.88% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 0.52% ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਵੇਟਿਡ ਇੰਡੈਕਸ 0.33% ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ 0.47% ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਟਾਈਮਜ਼ 0.03% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।

