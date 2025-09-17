ETV Bharat / business

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਸੈਕਸ

ਅੱਜ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਨਿਫਟੀ 25,250 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

STOCK MARKET
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 17, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਮਿਸ਼ਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਬੁੱਧਵਾਰ, 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ 25,250 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ 146.22 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 82,526.91 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ 49.20 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 25,288.30 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1,698 ਸਟਾਕ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 613 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 166 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਟ੍ਰੇਂਟ, ਅਤੇ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸਿਪਲਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,049 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਥਾਈਸਨਕ੍ਰੱਪ ਸਟੀਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਰਮਨ ਸਮੂਹ ਥਾਈਸਨਕ੍ਰੱਪ ਏਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਡ੍ਰੀਮਫੋਲਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਾਉਂਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮਫੋਲਕਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 80% ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਾਉਂਜ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈੱਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੈੱਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਸੈਕਸ 595 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 82,380.69 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਨਿਫਟੀ 50 170 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,239.10 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ 50 ਵੀ 0.68% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 25,239.10 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਬੀਐਸਈ ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ 0.47% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 55,147.60 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਆਈਟੀ, ਆਟੋ, ਧਾਤ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਿਡਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 0.54-0.95% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKETNSEਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟSTOCK MARKET 17 SEPTEMBER 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.