ਸਿਓਲ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਕੰਪਨੀ LocknLock ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਟਰੋ ਟੰਬਲਰ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
LocknLock ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਓਂਗ ਜੇ-ਵੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਨਲਾਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ LocknLock ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 28.9 ਬਿਲੀਅਨ ਵੌਨ (ਲਗਭਗ $20.85 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 39.85 ਬਿਲੀਅਨ ਵੌਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਓਲ-ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਰੀਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (KOSPI) 30.98 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 3,199.71 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਫੈੱਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੇਂ) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਓਲ ਨੇ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਨਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।