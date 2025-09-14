ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ
ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ, ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੱਚਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Published : September 14, 2025 at 12:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਵਧਾਈਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਬਜਟ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਬੱਚਤ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ 30-40% ਤੱਕ ਵਧਾਓ।
2. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ
ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਰਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਐਸਆਈਪੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ
ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
4. ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਓ
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਐਫਡੀ, ਪੀਪੀਐਫ, ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ।
5. ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
ਇੰਪਲਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ - "ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?" ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
6. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਈਐਮਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ।
7. ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਐਸਆਈਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਚੁਣੋ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਜ ਦਰ, ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9. ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੋ
ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਓ। ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
10. ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਛੋਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
11. ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰੋ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।
12. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਚੋ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।