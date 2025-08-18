ETV Bharat / business

UPI 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ - SMALL LOANS VIA UPI

RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ UPI 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

Small loan facility will be available on UPI soon
UPI 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 18, 2025 at 10:37 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਹਕ UPI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਫਿਨਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿੱਧੇ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, PhonePe, Paytm, BharatPe ਅਤੇ Navi ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ICICI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ UPI ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

RBI ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। RBI ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

NPCI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀਟਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ UPI 'ਤੇ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

