ਮੁੰਬਈ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,021.93 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 81,619.59 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਫਟੀ 322.2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 24,953.50 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਸੈਕਸ 1,021.93 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 81,619.59 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਫਟੀ 322.2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 24,953.50 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੁਪਿਆ 14 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ 87.45 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, GIFT ਨਿਫਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 0.88% ਵੱਧ ਕੇ 24,871 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰਹੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿੱਕੇਈ 225 ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.62% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਟੌਪਿਕਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 0.42% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਸਪੀ 1.06% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਸਡੈਕ ਵਿੱਚ 1.44% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਹੈਂਗ ਸੇਂਗ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਨੇ 25,214 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ। S&P 500 ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.11%, ਡਾਓ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.09% ਅਤੇ ਨੈਸਡੈਕ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.18% ਵਧੇ।
'ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ'
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਾਰਮਾ ਖੋਜ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) 20 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 18-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ-50 0.25% ਵਧ ਕੇ 24,631 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 0.30% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 80,598 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।