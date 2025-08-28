ਮੁੰਬਈ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤਣਾਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 145 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 24,600 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 450 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 73% 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਇੰਡੀਆ VIX) ਲਗਭਗ 6% ਵਧਿਆ।
ਸੈਕਟਰਲ ਦਬਾਅ, ਕੁਝ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਨਿਫਟੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਈਟੀ, ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਰੀਅਲਟੀ, ਮੈਟਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਨਿਫਟੀ-50 ਦੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਟਾਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੀਰੋ ਮੋਟੋ, ਈਟਰਨਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਆਈਸ਼ਰ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਚਯੂਐਲ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ, ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਜੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਲਗਭਗ 283 ਅੰਕ ਵਧਿਆ, ਨੈਸਡੈਕ 141 ਅੰਕ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਫਟ ਨਿਫਟੀ 80 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,650 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਓ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇਈ 50 ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਿੱਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬਲਾਕ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਲਾਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ₹7,784 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ₹7,060 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ।
- ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਗੋ): ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ₹5,808 ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ 3.1% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ: ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲਗਭਗ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਅੱਜ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ। ਇਹ ABFRL, ਅਡਾਨੀ ਗੈਸ, ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਫਿਨਕਾਰਪ ਸਮੇਤ 8 ਸਟਾਕਾਂ ਲਈ F&O ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਲੜੀ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
- ਸੋਨਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ $20 ਵਧ ਕੇ $3,450 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ₹400 ਵਧ ਕੇ ₹1,01,500 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
- ਚਾਂਦੀ: ₹200 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1,16,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
- ਕੱਚਾ ਤੇਲ: $67 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਸਤ ਵਪਾਰ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤਣਾਅ ਅਤੇ FII ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।