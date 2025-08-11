ETV Bharat / business

SBI ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ - SBI SECURITY BUISNESS

SBI ਦੀ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Transactions) ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

SBI security Buisness
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (ANI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 11, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

SBI SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰੀਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SBI ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ, onlinesbi.sbi 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "e-Services" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ "SMS Alerts Service" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ SMS ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

  1. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
  2. ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ
  3. ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ

ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਅੱਪਡੇਟ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣਗੇ

  1. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ - ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਬਕਾਇਆ ਅਲਰਟ - ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਵਿਆਜ ਅਲਰਟ - ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

  1. ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ - ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
  3. ਸਹੂਲਤ - ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ SBI ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰਬਰ 1800 11 1109 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ SBI ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। SBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

SBI SMS ਅਲਰਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰੀਏ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ SBI ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ, onlinesbi.sbi 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "e-Services" ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ "SMS Alerts Service" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ SMS ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਰਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ—

  1. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
  2. ਬਕਾਇਆ ਤਬਦੀਲੀ
  3. ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਚਨਾ

ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਅੱਪਡੇਟ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣਗੇ

  1. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਲਰਟ - ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਬਕਾਇਆ ਅਲਰਟ - ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  3. ਵਿਆਜ ਅਲਰਟ - ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ

  1. ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ - ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ।
  3. ਸਹੂਲਤ - ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ SBI ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰਬਰ 1800 11 1109 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ SBI ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। SBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SBI SMSTRANSACTION AND BALANCE INFOSBI MESSAGE SERVICESBI ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟSBI SECURITY BUISNESS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਆਖਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਮ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ? ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.