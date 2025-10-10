SBI ਗਾਹਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਮੇਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਘਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
Published : October 10, 2025 at 2:11 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ SBI UPI, IMPS, YONO, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, NEFT, ਅਤੇ RTGS ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1:10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
- SBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- SBI UPI
- IMPS (Immediate Payment Service)
- YONO ਐਪ
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
- NEFT (National Electronic Funds Transfer)
- RTGS (Real Time Gross Settlement)
ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ATM ਜਾਂ UPI ਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ UPI ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, UPI ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ SBI UPI ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ UPI ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ UPI ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ 7:45 ਵਜੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SBI UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ UPI Lite ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।