ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ SBI (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ SBI ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (CGEGIS) ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ-ਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਵਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ -
ਹਵਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ₹ 1.60 ਕਰੋੜ
- ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ₹ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ
- ਸਥਾਈ ਕੁੱਲ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ
- ਸਥਾਈ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗਤਾ 'ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਵਰ
ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ "ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।