ਰੂਸ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
Published : October 6, 2025 at 10:29 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਫਰਮ ਕਪਲਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (bpd) ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 220,000 bpd ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ
ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ bpd ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਆਯਾਤ ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 160,000 ਬੈਰਲ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ
ਕਪਲਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਟੋਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਸੀ ਬੈਰਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ GPW (ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ) ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 881,115 ਬੈਰਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 603,471 ਬੈਰਲ ਦਿਨ, ਯੂਏਈ 594,152 ਬੈਰਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 206,667 ਬੈਰਲ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।