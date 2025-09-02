ETV Bharat / business

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ - DOLLAR VS RUPEE

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ 6 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.16 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
Published : September 2, 2025 at 2:12 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 6 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ 88.16 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88.33 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਤਰ-ਦਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 88.10 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਫਾਰੇਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 88.14 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ 88.16 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਜੋ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 0.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 97.84 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ $68.45 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਆਰ ਫਾਰੇਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ, ਅਮਿਤ ਪਾਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਿਆ 88.50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 87.50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 207.45 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 80,571.94 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 60.80 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 24,685.85 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ FII ਨੇ 1,429.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਉਤਪਾਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

