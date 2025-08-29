ETV Bharat / business

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਥੱਲੇ - STOCK MARKET

ਸੈਂਸੈਕਸ 270.92 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 79,809.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ-50 ਵੀ 74.05 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,426.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰੁਪਏ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 29, 2025 at 9:58 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 270.92 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 79,809.65 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ-50 ਵੀ 74.05 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,426.85 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

'ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 61 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 88.19 (ਆਰਜ਼ੀ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਰੁਪਿਆ 87.6963 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88.1000 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

'ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ'

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 61 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ 88.19 (ਆਰਜ਼ੀ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਬੀਐਸਈ ਸੈਂਸੈਕਸ 270.92 ਅੰਕ ਯਾਨੀ 0.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 79,809.65 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 338.81 ਅੰਕ (0.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗ ਕੇ 79,741.76 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 50 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨਐਸਈ ਨਿਫਟੀ 74.05 ਅੰਕ (0.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗ ਕੇ 24,426.85 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, BSE ਬੈਂਚਮਾਰਕ 1,826.26 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਫਟੀ 540.9 ਅੰਕ (2.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

'ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ'

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਝੀਂਗਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ 2.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 2.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਨਫੋਸਿਸ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀਸੀ, ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਅਤੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੈਂਸੈਕਸ 140 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸੈਂਸੈਕਸ 140 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਫਟੀ ਵੀ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ।

