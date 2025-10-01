ETV Bharat / business

ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

rules changes
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : October 1, 2025 at 8:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ-

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, LPG
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • ਵਧੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, UPI payments
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ Google Pay, PhonePe, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI "ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ" ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NPCI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, EPFO
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • EPFO ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ​​ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ATM ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਜਾਂ ₹2,500 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ, EPFO ​​3.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, PAN Card
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। PFRDA ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਸੀ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

  • NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, Online Gaming
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RULES CHANGES FROM 1 OCTOBER, bank holidays
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
  • ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗRULES CHANGES FROM 1 OCTOBERUPI PAYMENT NEW RULERAILWAY TICKET BOOKING RULELPG CYLINDER PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.