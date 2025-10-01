ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
Published : October 1, 2025 at 8:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ-
- ਵਧੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ Google Pay, PhonePe, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI "ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ" ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NPCI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- EPFO ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ATM ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਜਾਂ ₹2,500 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ, EPFO 3.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। PFRDA ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਸੀ।
- ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
- NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ
ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।