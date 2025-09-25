ETV Bharat / business

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹51.50 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ Google Pay, PhonePe, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI "ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ" ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NPCI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ

EPFO ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। EPFO ​​ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ PF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ATM ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹1,500 ਜਾਂ ₹2,500 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ, EPFO ​​3.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EPFO ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। PFRDA ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਰੇਲਵੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮਤ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

NPS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

