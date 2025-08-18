ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੁੱਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਵੁੱਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਨੂੰ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 20.2 ਗੁਣਾ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 22.4 ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੈਫਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਐਕਸ-ਜਾਪਾਨ ਰਿਲੇਟਿਵ-ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ "ਮਾਮੂਲੀ ਓਵਰਵੇਟ" ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ
ਵੁੱਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।