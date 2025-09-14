ETV Bharat / business

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.07% ਤੱਕ ਵਧੀ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 2.07% ਹੋ ਗਈ। ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਗਾ ਵਧੀ।

RETAIL INFLATION
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.07% ਤੱਕ ਵਧੀ (File Photo ani)
ETV Bharat Business Team

September 14, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2.07% (ਆਰਜ਼ੀ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.61% (ਆਰਜ਼ੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ 6% ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CFPI) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ -0.69% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ -0.70% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ -0.58% ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 107 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਨਾਮ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.10% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2.47% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ -1.90% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ -0.58% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੈਕਟਰਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ।

  • ਰਿਹਾਇਸ਼: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3.09% (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 3.17%)
  • ਸਿੱਖਿਆ: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 3.60% (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.11%)
  • ਸਿਹਤ: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4.40% (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.57%)
  • ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1.94% (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.12%)
  • ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ: ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2.43% (ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2.67%)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ:
50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ 6% ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰੁਝਾਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

