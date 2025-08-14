ETV Bharat / business

RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ: ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ - RBI CHEQUE CLEARING

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ (Etv Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ (T+1) ਲੱਗਦੇ ਸਨ। RBI ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰੰਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CTS), ਜੋ ਕਿ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CCSR) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੜਾਅ 1: 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਅ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜਾਅ 2: 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ

ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਚੈੱਕ 'ਤੇ T+3 ਕਲੀਅਰ ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕRBI NEW POLICYCHEQUE SETTLEMENT SPEEDS UPRBI CHEQUE CLEARING SYSTEMRBI CHEQUE CLEARING

