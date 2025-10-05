ETV Bharat / business

RBI ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਆਸਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

RBI ਨੇ BSBD ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ।

reforms in BSBD accounts
ਆਸਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : October 5, 2025 at 3:09 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (BSBD) ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ। BSBD ਖਾਤੇ ਉਹ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹2.67 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ

BSBD ਖਾਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। RBI ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ATM, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਮਤ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ATM/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਚੈੱਕ ਪੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਮੁਫਤ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UPI, NEFT, RTGS, IMPS, ਅਤੇ PoS ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ BSBD ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ BSBD ਖਾਤਾ

RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ BSBD ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਣ।

