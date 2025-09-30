ETV Bharat / business

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ, RBI ਗਵਰਨਰ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।

RBI
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 30, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ GST ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਾਲੀਆ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ GST ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Q2 ਅਤੇ Q3 FY26 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। GST ਸੁਧਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Q1 FY26 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੀਮਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ FY26 ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼

ਬਜਾਜ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI "ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ।

ਹਾਲੀਆ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਡੇਟਾ

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ RBI ਦੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। GST ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਤਰੇ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, H1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

RBI ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

