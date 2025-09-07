ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 9 IPO, 8 ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 9 ਆਈਪੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਸਐਮਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : September 7, 2025 at 6:58 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਨਵੇਂ ਆਈਪੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੱਤ ਐਸਐਮਈ (ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਈਪੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਮੇਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਾਊਸ
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਮੇਨਬੋਰਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ₹401 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹155 ਤੋਂ ₹165 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਵ ਐਕਸਲੇਟਰ (DevX)
ਦੇਵ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ₹143 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹56 ਤੋਂ ₹61 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਪਨੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ₹1,900 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਮਤ ਪੱਟੀ ₹98 ਤੋਂ ₹103 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ IPO ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ SME ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ:
- Krupalu Metals, Nilachal Carbo Metalicks, ਅਤੇ L.T.Elevator – ਇਨ੍ਹਾਂ IPO ਲਈ ਬੋਲੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Taurian MPS ਅਤੇ Karbonsteel Engineering – ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਬੋਲੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- Jay Ambe Supermarkets – ਇਸ IPO ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- Airfloa Rail Technology – ਇਸ IPO ਲਈ ਬੋਲੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ:
- 8 ਸਤੰਬਰ: Rachit Prints (BSE SME)
- 9 ਸਤੰਬਰ: Amanta Healthcare (IPO Debut)
- 10 ਸਤੰਬਰ: Optivalue Tek Consulting (NSE SME), Goel Construction (BSE SME)
- 11 ਸਤੰਬਰ: Austere Systems (BSE SME)
- 12 ਸਤੰਬਰ: Sharvaya Metals (BSE SME), Vigor Plast (NSE SME)
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗੀ।