‘ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ’
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : September 13, 2025 at 2:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਯੰਤਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਰੀ-ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਿੱਕਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, NPPA ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।