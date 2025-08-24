ETV Bharat / business

P-75I ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ - SUBMARINE DEAL

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ AIP ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗੀ।

Preparations to double India's maritime power Centre approves Rs 70000 crore P 75I submarine deal
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ (Etv Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਗਾਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਡੀਐਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75 ਇੰਡੀਆ (ਪੀ-75ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਉੱਨਤ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਥਾਈਸਨਕ੍ਰੱਪ ਮਰੀਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਕੇਐਮਐਸ) ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੀ-75ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਪੀ-75ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ (ਏਆਈਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਬੇੜੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, P-75I ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯਤਨ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

P-75I ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ (SSN) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ (L&T) ਵੱਲੋਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ

TKMS ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

