PPF ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਮਾਪੇ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ - PPF ACCOUNT

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ (Getty Image)
By ETV Bharat Business Team

Published : August 10, 2025 at 2:13 PM IST

3 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ PPF ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ PPF ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ PPF ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦਾ PPF ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ।

ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ। ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਕਦੋਂ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ

PPF ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ EEE ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PPF ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਕਮ

PPF ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਕੌਣ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਖਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

