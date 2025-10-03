ETV Bharat / business

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਨੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਗੱਪ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Multinational companies are fleeing Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ((AFP))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2025 at 5:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ (ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 7,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Multinational companies are fleeing Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ((X-account, Sushant Sareen))

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਮੁਦਰਾ ਵਾਪਸੀ, ਘੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਟੈਲੀਨੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਲੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਸਾਦ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ।"

ਪੀ ਐਂਡ ਜੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪੈਂਪਰ, ਏਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੈਨਟੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1994 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ

ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਨੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮੁਨੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

BUSINESSP AND G EXIT FROM PAKISTANਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀ ਐਂਡ ਜੀਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤASIM MUNIR COMPANIES EXIT PAKISTAN

