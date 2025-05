ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਈ ਕਰੈਸ਼,ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਅੰਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - STOCK MARKET CRASHES

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ( IANS Photo )

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ KSE-100 ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਗਭਗ 7,000 ਅੰਕ ਜਾਂ 6.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ PSX ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅੰਤ PSX ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, KSE-100 ਸੂਚਕਾਂਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, 3,545 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 111,326.57 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। LUCK, ENGROH, UBL, PPL ਅਤੇ FFC ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,132 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। KSE-100 ਇੰਡੈਕਸ 2,179.80 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 113,506.38 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

