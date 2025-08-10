ਮੁੰਬਈ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ 1,000 ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ
ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਲੈਕ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਪਲਾਈਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਕੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
- ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਕ, ਨਕਦ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਪਨਏਆਈ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਆਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਏਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ
ਓਪਨਏਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ $274 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।