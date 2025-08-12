ETV Bharat / business

12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੋਨਾ 900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਿਆ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ (canva)
ETV Bharat Business Team

August 12, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅੱਜ 1,01,550 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 1,01,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 92,950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 93,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ

ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,15,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ।

ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

  • ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ - ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ।
  • ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ - ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।
  • ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ - ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ 39% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ $3,358.17 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ $3,800 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (₹/10 ਗ੍ਰਾਮ)

ਸ਼ਹਿਰ22 ਕੈਰੇਟ (₹)24 ਕੈਰੇਟ (₹)
ਦਿੱਲੀ93,1001,01,550
ਚੇਨਈ92,9501,01,400
ਮੁੰਬਈ92,9501,01,400
ਕੋਲਕਾਤਾ92,9501,01,400
ਜੈਪੁਰ93,1001,01,550
ਲਖਨਊ93,1001,01,550
ਬੰਗਲੌਰ92,9501,01,400
ਪਟਨਾ92,9501,01,400

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

