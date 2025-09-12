ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : September 12, 2025 at 1:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹2,600 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹25,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਟੀਓ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਫੀਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ: ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ।
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ: 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।