ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, NPCI ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। UPI ਦਾ 'ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ' ਫੀਚਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
'ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ?
ਕਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ UPI ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
NPCI ਬਿਆਨ
NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
UPI ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ UPI ਦੀ ਆਮ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਆਮ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 16 ਬਿਲੀਅਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ NPCI ਨੇ ਕੁਲੈਕਟ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।