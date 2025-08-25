ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰੰਪਰਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਣਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ 24 ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਇਸਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ (ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿਰਫ਼ 51 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ₹51 ਨਾਲ Paytm ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ SIP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: ਹਮੇਸ਼ਾ 99.9% ਸ਼ੁੱਧ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ: ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚਤ: ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ 10-25% ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ।
- ਛੋਟਾ ਨਿਵੇਸ਼: 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ₹51 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- 24x7 ਸਹੂਲਤ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਵੇਚੋ।
‘ਗੋਲਡ ਐਸਆਈਪੀ’ – ਡਿਜੀਟਲ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਐਸਆਈਪੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭੌਤਿਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ-ਹਾਲਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਮਟੀਸੀ-ਪੀਏਐਮਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।