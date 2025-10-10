ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ! ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 272B ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ...
Published : October 10, 2025 at 2:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ - ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 272B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ: ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਪੈਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰੱਖੋ।
2025 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਆਪਣੀ ਪੈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ NSDL/UTIITSL ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।