ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਹਨ ਸਲੈਬ
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਨ - 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
इस दिवाली पर देशवासियों को एक ख़ास तोहफ़ा मिलने वाला है। पिछले आठ वर्षों में, हमने #GST में एक बड़ा सुधार किया है और देश भर में कर का बोझ कम किया है।— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) August 15, 2025
एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा समीक्षा और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, हम अगली पीढ़ी के #GST सुधार पेश कर रहे हैं।
सामान्य… pic.twitter.com/FQdbOpfNjh
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਬਚੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਸੀ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 500 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 18% ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪੜੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8⃣ years of #GST— PIB India (@PIB_India) July 1, 2025
Transforming India's Indirect Tax System!
🔹 Goods and Services Tax (GST) completes eight years since its rollout. Introduced in 2017 as a major step towards economic integration, GST replaced a maze of indirect taxes with a single, unified system
🔹 It… pic.twitter.com/pHZIn0eS35
ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
GST ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ GST ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- ਸੀਮਿੰਟ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, AC, ਟਾਇਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਇਲ
18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ
- LIC, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST
- ਸਾਬਣ
- ਟੂਥਪੇਸਟ
- ਟੂਥ ਪਾਊਡਰ
- ਜੁੱਤੇ (500-1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ)
- ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ
- ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ
- ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ
- ਸਾਈਕਲ
- ਲੋਹਾ
- ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ
- ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ
- ਛੱਤਰੀਆਂ
- ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ
- ਰੰਗੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ
- ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ
- ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ
- ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ