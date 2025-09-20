ETV Bharat / business

1,200 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1200 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

New GST rates on 1,200 items; everyday items to become more expensive
1,200 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ (File)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 20, 2025 at 7:15 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਧੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸ਼ਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈੱਨ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਅਤੇ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ—5% ਅਤੇ 18%। 12% ਅਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ, ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ, ਮਾਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (9% CGST + 9% SGST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਬੈਕਪੈਕ, ਸੂਟਕੇਸ, ਵੈਨਿਟੀ ਕੇਸ, ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬੈਗ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ 18% ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ, ਪਰ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

ਰਬੜ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਛੱਤਰੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕੰਘੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਫੇਸ ਪਾਊਡਰ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੁੱਧ, ਛੀਨਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰ, ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈੱਡ, ਖਾਖੜਾ, ਸਾਦੀ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੰਘਣੇ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਅੰਜੀਰ, ਖਜੂਰ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਖੱਟੇ ਫਲ, ਸੌਸੇਜ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਕੈਂਡੀਡ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਸਨੈਕਸ, 20-ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅਤੇ ਖੰਡ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਪਰਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੱਬੇ, ਬਟੂਏ, ਪਾਊਚ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

