ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਰੇਟ

ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਯੂਐਲ ਨੇ ਡਵ, ਹੌਰਲਿਕਸ, ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ, ਲਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਐਮਆਰਪੀ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

New GST rates
ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (hindustan unilever limited website)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 13, 2025 at 3:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ FMCG ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (HUL) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਵ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਹਾਰਲਿਕਸ, ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ, ਬਰੂ ਕੌਫੀ, ਲਕਸ ਅਤੇ ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। HUL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 340 ਮਿ.ਲੀ. ਡਵ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹435 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹490 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੌਰਲਿਕਸ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁਣ ₹110 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹130 ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ₹80 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ₹90 ਸੀ। ਚਾਰ ਦੇ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹60 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹68 ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

HUL ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ MRP ਸੂਚੀ

ਉਤਪਾਦਪਿਛਲਾ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਨਵਾਂ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.
ਡਵ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਸ਼ੈਂਪੂ (340 ਮਿ.ਲੀ.)₹490₹435
ਕਲੀਨਿਕ ਪਲੱਸ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਸ਼ੈਂਪੂ (355 ਮਿ.ਲੀ.)₹393₹340
ਸਨਸਿਲਕ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਈਨ ਸ਼ੈਂਪੂ (350 ਮਿ.ਲੀ.)₹430₹370
ਡਵ ਸੀਰਮ ਬੈਡ (75 ਗ੍ਰਾਮ)₹45₹40
ਲਾਈਫਬੁਆਏ ਸਾਬਣ (75 ਗ੍ਰਾਮ x 4)₹68₹60
ਲਕਸ ਰੇਡੀਐਂਟ ਗਲੋ ਸਾਬਣ (75 ਗ੍ਰਾਮ x 4)₹96₹85
ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ ਟੂਥਪੇਸਟ (150 ਗ੍ਰਾਮ)₹145₹129
ਲੈਕਮੇ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਪੈਕਟ (9 ਗ੍ਰਾਮ)₹675₹599
ਕੈਟ ਕੈਚੱਪ (850 ਗ੍ਰਾਮ)₹100₹93
ਹੌਰਲਿਕਸ ਚਾਕਲੇਟ (200 ਗ੍ਰਾਮ)₹130₹110
ਹੋਰਲਿਕਸ ਵੂਮੈਨ ਪਲੱਸ (400 ਗ੍ਰਾਮ)₹320₹284
ਬਰੂ ਕੌਫੀ (75 ਗ੍ਰਾਮ)₹300₹270
ਨੌਰ ਟਮਾਟਰ ਸੂਪ (67 ਗ੍ਰਾਮ)₹65₹55
ਹੇਲਮੈਨਜ਼ ਰੀਅਲ ਮੇਅਨੀਜ਼ (250 ਗ੍ਰਾਮ)₹99₹90
ਕੈਟ ਜੈਮ (200 ਗ੍ਰਾਮ)₹90₹80
ਬੂਸਟ (200 ਗ੍ਰਾਮ)₹124₹110

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਦਮ ਐਚਯੂਐਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

