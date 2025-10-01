ETV Bharat / business

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

MUKESH AMBANI
SHAH RUKH JOINS BILLIONAIRE CLUB (ANI)
ਮੁੰਬਈ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ M3M ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਕਾਰਡ 358 ਡਾਲਰ-ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹9.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ₹8.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹12,490 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ₹7,790 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ₹2,160 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਹਿਲਾ

ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ₹167 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਉੱਦਮੀ

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ। ਪਰਪਲੈਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ₹21,900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅਰਬਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 1,115 ਲੋਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

451 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 223 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ 116 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

