ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

GST ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (SOURCE: X/@Maruti_Corp)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 18, 2025 at 8:55 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਡਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,29,600 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

  • S-Presso: ₹1,29,600 ਤੱਕ
  • Alto K10: ₹1,07,600 ਤੱਕ
  • Celerio: ₹94,100 ਤੱਕ
  • Wagon-R: ₹79,600 ਤੱਕ
  • Ignis: ₹71,300 ਤੱਕ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਚਬੈਕ ਅਤੇ SUV ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ

  • ਸਵਿਫਟ: ₹84,600 ਤੱਕ
  • ਬਲੇਨੋ: ₹86,100 ਤੱਕ
  • ਟੂਰ ਐਸ: ₹67,200 ਤੱਕ
  • ਡਿਜ਼ਾਇਰ: ₹87,700 ਤੱਕ
  • ਫਰਾਂਕਸ: ₹1,12,600 ਤੱਕ
  • ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ: ₹1,12,700 ਤੱਕ
  • ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ: ₹1,07,000 ਤੱਕ
  • ਜਿਮਨੀ: ₹51,900 ਤੱਕ
  • ਅਰਟਿਗਾ: ₹46,400 ਤੱਕ
  • XL6: ₹52,000 ਤੱਕ

ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ

  • ਇਨਵਿਕਟੋ: ₹61,700 ਤੱਕ
  • ਈਕੋ: ₹68,000 ਤੱਕ
  • ਸੁਪਰ ਕੈਰੀ ਐਲਸੀਵੀ: ₹52,100 ਤੱਕ

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ) ਪਾਰਥੋ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8.5% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 34 ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 6 ਤੋਂ 7% ਦੇ CAGR 'ਤੇ ਮੁੜ ਉਭਰੇਗਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ BSE 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਫਲੈਟ ₹15,802 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ।

