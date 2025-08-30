ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ, LPG, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਸੋਈ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
GST ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ (5% ਅਤੇ 12%) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੋਮ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਵਰਜ਼ਨ) ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਲਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ 2% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਬੈਂਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ GST, ਚਾਂਦੀ, LPG, SBI ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓ।