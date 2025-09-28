ETV Bharat / business

LPG ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਪਨੀ

ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

LPG PORTABILITY
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
By ETV Bharat Business Team

Published : September 28, 2025 at 4:16 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵਾਂਗ, ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ) ਨੇ 'ਐਲਪੀਜੀ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਟੀ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 480 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ; ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਹ ਪਹਿਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੀਫਿਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।

PNGRB ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ LPG ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ LPG ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

