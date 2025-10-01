ਵਧੀ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆ। ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ।
Published : October 1, 2025 at 8:24 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15 ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ ₹1580 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹1595 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ₹1684 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹1700 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹1531 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1547 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ₹1738 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1754 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹15 ਵਧੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ₹16 ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ₹51.50 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹33.50 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਵੀ ₹58 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹853, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹879, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹852.50 ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹868.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।